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Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi

Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi

İtalya ekibi Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yollar ayrıldı.

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Milan Kulübü, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Fonseca'nın görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve Lille gibi takımları çalıştıran Fonseca, sezon başında Milan ile anlaşmıştı.

Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Milan, 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

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