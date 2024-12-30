Ahmet Özer: Kendimi siyasi tutsak olarak görüyorum

Tutuklanarak yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yaptığı açıklamada, “Kendimi 'siyasi tutsak' olarak görüyorum. Ancak siyasi tutsaklık geçicidir. Gün gelir, hak yerini bulur, adalet sağlanır biz de halka hizmete geri döneriz" mesajını verdi.

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Açılan soruşturma kapsamında tutuklanarak yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Furkan Karabay’a kendisine yönelik suçlamalara ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, "Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki bu meselelerde dert anlatmak çok da mümkün olamıyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklamaya sevk yazısında Öcalan’ın kendisinden bahsetmesi örgüt üyeliğine delil olarak gösterilen Ahmet Özer, İmralı’da gerçekleşen görüşmelere dair “Hiç kimse benimle iletişime geçmedi. Hiçbir katkım da olmadı” ifadesini kaydetti.

'BİR DELİNİN KUYUYA ATTIĞI TAŞI KIRK AKILLI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

“Ben Esenyurt’a hizmet etmek için aday oldum ve halkın iradesiyle iş başı yaptım. Bu süreçte beni eleştirenler dahi hep çok çalışmama vurgu yaptılar. 5 yıla yayılabilecek işleri 1 yılda tamamlama, hep daha fazla hizmet üretme gayesiyle hareket ettim. Nitekim 7 ay gibi kısa bir sürede Esenyurt’ta büyük işlere ve projelere imza attık ve yıllardır kördüğüm hale gelmiş problemleri çözümledik. İnsanüstü gayretle çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım” açıklamasında bulunan Özer, haksız bir uygulama ile Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alındığını ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde olduğunu ifade etti.

Özer’in tutuklanma gerekçeleri arasında yer alan İmralı tutanaklarında Öcalan ile görüşme yapıldığı sırada isminin geçmesine ilişkin ise, “Bu konuda inanın bana bir şey bilmiyorum. İsmimi kim söylemiş, ne demiş, neden demiş hiçbir fikrim yok. Buna dair bir evrak, belge konulmadı hiç önüme. Buna ilişkin resmi bir tutanak var mıdır, ondan da haberdar değilim. Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki bu meselelerde dert anlatmak çok da mümkün olamıyor” söyleminde bulundu.

Özer, kendisine yöneltilen “İmralı'da devlet kontrolündeki görüşmelerin yapıldığı günlerde sizinle iletişime geçildi mi, süreçte katkılarınız oldu mu?” sorusuna ise “Hayır, hiç kimse benimle iletişime geçmedi. Hiçbir katkım da olmadı” ifadesiyle cevap verdi.

"Kendimi 'siyasi tutsak' olarak görüyorum" ifadesini kullanan Özer, "Ancak siyasi tutsaklık geçicidir. Gün gelir, hak yerini bulur, adalet sağlanır biz de halka hizmete geri döneriz. O günler çok uzak değil çünkü bu davanın halk nazarında bir meşruiyet temeli olduğuna inanmıyorum" sözlerini sarf etti.

Kendisinin Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı olduğunu ve her kesimden oy aldığın belirten Özer, “Seçildiğim günden görevden alındığım güne kadar tek yaptığım şey, gece gündüz demeden bazen günde 18 saat olmak üzere çalışmak oldu. Bunun toplumdaki karşılığını fazlasıyla hissediyorduk. Göreve geldikten sonra israfa da son verdik. Geçmişte milyar TL’ler harcanan israf projelerini de durdurduk. Tüm bunlar birilerini rahatsız etti” ifadelerini kaydetti.

'PARTİ YÖNETİMİNİN TAKİBİ ALTINDA'

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması hakkında da açıklamalarda bulunan CHP’li Ahmet Özer şöyle konuştu;

“Cezaevinden bunları doğrudan takip etmek mümkün olmuyor elbet. Başkan vekilliğine atanan kayyum, Belediye Meclisini de toplamadığı için oradaki meclis üyesi arkadaşlarımız da denetim görevlerini yerine getiremiyorlar. Konunun parti yönetiminin takibi altında olduğunu biliyorum.”

“Beni ziyarete gelen milletvekilleri tarafından kayyımın, başta müdür atamalarıyla olmak üzere AK Parti’ye yakın isimleri bu görevlere getirdiğini, önceki dönem başlanan ve bizlerin 'israf projeleri' olarak değerlendirip durdurduğumuz bazı çalışmaları yeniden başlattığını duyuyorum.

Bunu zaman zaman gazetelerden de okuyorum. Ayrıca bizim açılışa hazır hale getirdiğimiz projeleri sanki kendisi yapmış gibi 'Yakında açıyoruz' tweetleri atarak duyuruyor.” açıklamasını yapan “Örneğin bize bu siyasi operasyon yapılmasaydı 7 Kasım 2024 de Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte açılışını yapacağımız 'Emekli Evi' gibi.. Bunun ahlaken savunulacak bir yanı olamaz.”