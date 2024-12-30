İstanbul'da 20 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu

Sultangazi'de 20 gün önce kaybolan kişinin cesedi, taş ocağı yanındaki arazide bulundu.Abone ol
Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki İsmail I'ya ulaşamayan ailesi, 10 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.
İsmail I'nın gidebileceği farklı noktalarda yapılan aramalar sonuç vermedi. Esentepe'de taş ocağında çalışan işçilerin şantiye alanına yakın noktada ceset bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnceleme sonucu cesedin İsmail I'ya ait olduğu belirlendi.
Araziden çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.