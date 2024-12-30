BIST 9.970
DOLAR 35,31
EURO 36,89
ALTIN 2.975,75
HABER /  POLİTİKA

Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti

 Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti. Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

Abone ol

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini belirtti.

Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.

"Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz."

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi.

Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mahinur Göktaş'tan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
Bakan Mahinur Göktaş'tan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
Garanti BBVA o platformda en yüksek puanını elde etti
Garanti BBVA o platformda en yüksek puanını elde etti
Liverpool doludizgin Atalanta İnter'in yakın takibinde
Liverpool doludizgin Atalanta İnter'in yakın takibinde
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi
Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi
ABD'nin efsane başkanlarından Jimmy Carter hayatını kaybetti
ABD'nin efsane başkanlarından Jimmy Carter hayatını kaybetti
Oyuncu Safa Sarı baba oldu: Hoş geldin Dolunay
Oyuncu Safa Sarı baba oldu: Hoş geldin Dolunay
Kahramanmaraş'ta afet konutlarının tamamı 2025'te teslim edilecek
Kahramanmaraş'ta afet konutlarının tamamı 2025'te teslim edilecek
İstanbul Valiliğinden 31 Aralık'taki okul saatlerine ilişkin düzenleme
İstanbul Valiliğinden 31 Aralık'taki okul saatlerine ilişkin düzenleme
İBB duyurdu: Yılbaşında İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak
İBB duyurdu: Yılbaşında İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak