BIST 9.970
DOLAR 35,31
EURO 36,89
ALTIN 2.975,75
HABER /  DÜNYA

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölüm korkusu! Ameliyat sonrası sığınağa alındı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölüm korkusu! Ameliyat sonrası sığınağa alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındı.

Abone ol

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık.” ifadesine yer verildi.

Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun birkaç gün hastanede müşahede altında tutulması bekleniyor.

Hadassah Hastanesinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Ofer Gofrit, ameliyatın "planlandığı gibi geçtiğini" belirtti.

Hastanede 25 Aralık Çarşamba günü doktor muayenesinden geçen Netanyahu'da iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş, prostatın ameliyat yoluyla alınmasına karar verilmişti.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (75), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.

Muhabir:Burak Dağ

ÖNCEKİ HABERLER
Etiyopya'da büyük facia! Düğün davetlilerini taşıyan kamyon nehre düştü: 71 kişi öldü
Etiyopya'da büyük facia! Düğün davetlilerini taşıyan kamyon nehre düştü: 71 kişi öldü
Kadıköy'de 'cinsel sapkınlık partisi'ne baskın! 2 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'de 'cinsel sapkınlık partisi'ne baskın! 2 şüpheli tutuklandı
179 kişinin öldüğü uçak! Meğer son 48 saatte...
179 kişinin öldüğü uçak! Meğer son 48 saatte...
Bellona Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu
Bellona Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
BBP lideri Destici'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
BBP lideri Destici'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
Ahmet Özer: Kendimi siyasi tutsak olarak görüyorum
Ahmet Özer: Kendimi siyasi tutsak olarak görüyorum
İstanbul'da 20 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu
İstanbul'da 20 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Bakan Mahinur Göktaş'tan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
Bakan Mahinur Göktaş'tan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı