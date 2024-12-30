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Etiyopya'da büyük facia! Düğün davetlilerini taşıyan kamyon nehre düştü: 71 kişi öldü

Etiyopya'da büyük facia! Düğün davetlilerini taşıyan kamyon nehre düştü: 71 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da düğün davetlilerini taşıyan kamyonun nehre düşmesi sonucu aralarında damadın da olduğu 71 kişi hayatını kaybetti.

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Etiyopya güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde, düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Dün geç saatlerde meydana gelen olayda grubun arasında damadın da olduğu aktarıldı.

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre, davetlilerin kasasına bindiği kamyon, dik ve virajlı olan yolda kontrolden çıkarak Bona Zuria ilçesindeki Gelan Köprüsü'nden nehre düştü.

Açıklamada, "Kazada 68 erkek ve 3 kadın yolcu hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı." denildi.

Kazada ağır yaralı 2 kişinin Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Yetkililer, bölgede insanların kamyon kasasında seyahat etmesinin yaygın olduğunu ve bu alışkanlığın, keskin virajlı ve dik eğimli yollarda meydana gelen kazalarda kayıpları artırdığını kaydetti.

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