Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle gerçekleştireceği toplantıda takımda görmek istemediği oyuncuları belirtecek. Portekizli teknik adamın 'ayrılacaklar' listesinde 5 futbolcu var.
Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de, radikal kararlar alınacak.
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Teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimleri belirliyor.
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Yıldız futbolcular transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talimatları doğrultusunda takımdan bazı isimleri de gönderecek.
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Yönetimle toplantı gerçekleştirecek Portekizli teknik adam, başkan Ali Koç'a takımda istemediği futbolcuların raporunu verecek.
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