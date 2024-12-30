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Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak

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Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle gerçekleştireceği toplantıda takımda görmek istemediği oyuncuları belirtecek. Portekizli teknik adamın 'ayrılacaklar' listesinde 5 futbolcu var.

Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak

Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de, radikal kararlar alınacak.

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Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak

Teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimleri belirliyor.

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Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak

Yıldız futbolcular transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talimatları doğrultusunda takımdan bazı isimleri de gönderecek.

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Mourinho üzerlerini çizdi, 5 futbolcuya kapı gözüktü! Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak

Yönetimle toplantı gerçekleştirecek Portekizli teknik adam, başkan Ali Koç'a takımda istemediği futbolcuların raporunu verecek.

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