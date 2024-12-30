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Sakarya'da göl kenarında karısını öldüren kişi polise teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da göl kenarında karısını öldüren kişi polise teslim oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişi, karısını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen İskender K. (42), eşi Simge K'yi (31), ilçede bulunan Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söyledi. 

Emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede araştırma yapıldı.

Araştırmalar sonucu boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadın cesedi bulundu.

Savcılığın talimatıyla, olay yerinde başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan İskender K. ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirtti. 

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