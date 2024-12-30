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Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

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Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, kendi imkanlarıyla yangın yerinin yakınında bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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