Altın fiyatları! Gram ve çeyrek altının fiyatına bakın

Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2024 yılında rekor denemeleri yapan gram altında bugün de yükseliş devam ediyor. Son rakamlar...

Abone ol

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 978 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 987 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950, cumhuriyet altını 19 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 635 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık seyir izleniyor.