Icardi'nin yerine o geliyor! Galatasaray'dan Kolo Muani için resmi teklif

Icardi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası yıldız bir ismi kadroya katmak için temaslarına devam eden Galatasaray, PSG forması giyen Randal Kolo Muani'nin transferi için resmen harekete geçti.

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Süper Lig'de devre arasına lider olarak giren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ederken Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.

Yönetim, Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi bir süredir Kolo Muani ile anılıyordu.

Yönetim, PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Takvim'de yer alan habere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray resmi teklifini yaptı.

PSG'nin yıldız futbolcunun 6 aylık maaşı olan 4 milyon euronun Galatasaray tarafından karşılanmasını istediği ancak yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirlendi.

3 yıl daha sözleşmesi var

Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon euroya Paris Saint Germain'e transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.