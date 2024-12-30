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Yanlış durakta inen kadının feci ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yanlış durakta inen kadının feci ölümü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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A.K. yönetimindeki 09 AOJ 643 plakalı kamyonet,  Alangüllü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çakmak'a çarptı.

Sağlık ekipleri Çakmak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, gözaltına alındı.

Öte yandan Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Çakmak'ın akrabasını ziyaret için Kuşadası'na gittiği, dönüşte yolcu minibüsünden yanlışlıkla Alangüllü Mahallesi'nde indiği, kazanın da tekrar dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği esnada meydana geldiği öğrenildi.

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