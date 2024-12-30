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Çeşme'de otellerde yılbaşı öncesi doluluk yüzde 90'a ulaştı

Çeşme'de otellerde yılbaşı öncesi doluluk yüzde 90'a ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde doluluğun yılbaşı öncesi yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

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Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, turizmciler olarak yeni yıla umutla girmek istediklerini söyledi.

Çeşme'nin yılbaşında çok sayıda misafiri ağırlamasını beklediklerini aktaran Belge, "Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkaktır." dedi.

Belge, Çeşme Belediyesinin cadde ve sokakları ışıklandırarak süslediğini ve yılbaşı panayırı kurduğunu, kamu görevlilerinin ilçede olumsuzluk yaşanmaması için hummalı çalışma yaptığını anlattı.

Çeşme'de yılbaşında ve öncesinde havanın iyi olmasının beklendiğini ifade eden Belge, şunları kaydetti:

"Otellerde kendi konseptlere göre yılbaşı olacak. Bunların içerisinde yemekli, konserli ve eğlenceli konseptler var. Çeşme'de herkese göre konseptli yılbaşı ve tatil imkanı sağlanıyor. Alaçatı'da DJ performansı olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen misafirlerin bir kısmı sokak eğlencelerine gelecek. Burada yılbaşı için her şey çok iyi gidiyor ve tümüyle hazırız."

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