Bakan Kacır duyurdu: Kobilere büyük destek geliyor! Önümüzdeki günlerde ilan edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istihdamını koruyan KOBİ'lerin şubat ayında istihdam ödemesi alacağını açıkladı. Bakan Kacır, yeni teşvik sisteminin önümüzdeki haftalarda ilan edileceğini duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni teşvik sistemine ilişkin süreci, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile tamamladıklarını, gelecek haftalarda bunu ilan edeceklerini bildirdi

Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

2500 TL'YE KADAR DESTEK SUNUYORUZ

Bakan Kacır,''KOBİ'lere istihdam desteği ile ilgili Bakan Kacır, KOSGEB eliyle çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar destek sunacağız. Bu çok yalın bir program olacak, teferruatlı bir program öngörmüyoruz." dedi.

Kacır, KOBİ'lerin 2024'ün son aylarındaki istihdam seviyesini korumasını hedeflediklerini vurgulayarak, Bu taahhüdü yerine getiren KOBİ'lerimize her bir çalışan için bu 4 sektörde aylık ödemeler yaparak 2 bin 500 liraya kadar destek vereceğiz. KOBİ'lerimiz, ocakta istihdamını korumuşsa, şubatta destek ödemesini alacak." ifadesini kullandı.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE YOĞUN MESAİ HARCANDI

2025 ajandalarında 2 önemli iş olduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, "Biri teşvik sistemi. Bununla ilgili süreci Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda ilan edeceğiz." dedi. Yeni teşvik sistemi ile emek yoğun sektörlerin genç nüfusa sahip illerde güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağlayacaklarını açıkladı.

İl-sektör eşleşmesinin kuvvetleneceğini belirten Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile her bir ilin sahip olduğu ekonomik potansiyeli değere dönüştürecek yatırımlara Türkiye'de en ileri destekler, teşvikler verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

OSB'LERDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

Diğer önemli yapısal reform adımının OSB'lerde gerçekleşeceğini söyleyen Kacır, OSB'lerde yatırım yerlerinin sanayicilerle buluşmasını hızlandıracak tedbirler aldıklarını açıkladı.

Sanayi Alanları Master Planı'nı kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ifade eden Kacır, "Mevcuttaki planlı sanayi alanlarımızın Türkiye'nin toplam yüz ölçümündeki payı yüzde 0,2 düzeyinde. Tüm sanayi yatırımlarının ve sahip oldukları sanayi alanlarının toplam yüz ölçümümüzdeki payının da yüzde 0,4'ün altında olduğunu gözlemliyoruz. Bunu hızla büyütmemiz lazım." diye konuştu.