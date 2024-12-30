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İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

 İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 95 il planlama uzman yardımcısının alınacağını duyurdu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan duyura göre, Bakanlığın taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek.

Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihlerinde "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

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