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Şişli'de 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Şişli'de 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Şişli Mecidiyeköy'de yıkım işlemi yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan işçiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, binanın eski bir iş merkezi olduğu öğrenildi.

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Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

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