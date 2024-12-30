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Almanya: Elon Musk seçimlere müdahale ediyor

Almanya: Elon Musk seçimlere müdahale ediyor

Almanya hükümet sözcüsü, iş insanı Elon Musk’ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini desteklediğini ifade ederek Musk'ın gücünü kullanarak federal seçimlere müdahale etmeye çalıştığını açıkladı.

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Almanya'da hükümet koalisyonunun çökmesiyle erken seçim kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, meclisi feshettiğini açıklayarak 23 Şubat 2025 tarihinde erken seçim yapılacağını açıklamıştı.

Erken seçim öncesi, "seçime müdahale" iddiaları ortaya atıldı.

"MUSK FEDERAL SEÇİMLERE MÜDAHALE EDİYOR"

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen milyarder iş insanı Elon Musk, “Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir” paylaşımı ile dikkatler üzerine çekmişti.

Musk’ın paylaşımına Almanya hükümetinden yanıt geldi. Almanya hükümet sözcüsü, Musk’ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen paylaşımlarıyla Şubat ayında yapılacak seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlayarak, “Saçmalık” dedi.

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