Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Gürcistan'a kaçmıştı. Türkiye'ye dönüş yapmayan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

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Ülke genelinde artış gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik başlatılan operasyonda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

KAYITLARA FİRARİ OLARAK GEÇTİ

Operasyonda eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlara firari olarak geçmişti.

Gözaltı kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen 33 yaşındaki Karadeniz hakkında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gözaltı kararının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara internette açtığı yayınla yanıt veren Karadeniz, "Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

"BEN KİMSEYİ TEŞVİK ETMİYORUM"

Karadeniz, yasa dışı bahis için teşvikte bulunmadığını belirterek "Ben kimseyi yasa dışı bahis için teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır, nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler." demişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz’in, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.