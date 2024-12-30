Yapay zekanın mucidi pişman oldu: İnsan ırkını 10 yıl içinde yok edebilir

Nobel ödüllü Profesör Geoffrey Hinton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını belirtti. Hinton, yapay zekanın insanlığı 10 yıl içerisine yok edebileceği uyarısı yaptı.

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Yapay zekanın (Artificial Intelligence-AI) fikir babası olarak görülen ve YZ çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü alan Geoffrey Hinton, önümüzdeki 30 yıl içinde bu teknolojinin insanlığı yok etme olasılığının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldiğini belirtti.

BBC Radio 4’ün Today programında konuşan Hinton daha önce teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, bu oranı şimdi yüzde 10-20 olarak revize ettiğini söyledi.

Programın konuklarından eski İngiltere maliye bakanı Sajid Javid bu değerlendirme üzerine "Oranları artırıyorsunuz" yorumunda yapınca Hinton ise “Evet, biraz artıyor. Çünkü bugüne kadar bizden daha zeki bir şeyi kontrol etmemiz gereken bir durum hiç yaşanmadı. Daha zeki bir şeyin daha az zeki bir şey tarafından kontrol edildiği örnekler yok denecek kadar az” dedi.

'YAPAY ZEKAYA KARŞI İNSANLIK BİR ÇOCUK KADAR SAVUNMASIZ'

Hinton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını söyledi.

"Kendinizi bir yetişkin karşısındaki üç yaşındaki çocukla karşılaştırın. Biz o çocuk olacağız” diye ekledi.

Hinton, yapay zekayı -genellikle- insan zekası gerektiren görevleri yerine getiren bilgisayar sistemleri olarak tanımlıyor. Bilim insanı bu teknolojinin kontrolsüz şekilde geliştirilmesinin yaratabileceği risklere dikkat çekmek için geçen yıl Google’daki görevinden istifa etmişti. Hinton, özellikle kötü niyetli kişilerin yapay zekayı zarar vermek için kullanmasından endişe duyduğunu vurgulamıştı.

'GELİŞMELERİ ÖNGÖREMEDİM'

Hinton, "Yapay zekanın bu kadar hızlı gelişeceğini öngörmedim. Çoğu uzman, önümüzdeki 20 yıl içinde insanlardan daha zeki yapay zeka sistemleri geliştireceğimizi düşünüyor. Bu oldukça korkutucu bir düşünce" dedi.

Yapay zeka alanındaki bu hızlı ilerlemenin "çok, çok hızlı" olduğunu söyleyen Hinton, hükümetlerin teknolojiyi düzenlemesi gerektiğini savundu.

Hinton, "Piyasanın 'görünmez eli' bizi korumayacak. Büyük şirketlerin yalnızca kar motivasyonuyla hareket etmesi, teknolojiyi güvenli bir şekilde geliştirmelerini sağlamak için yeterli değil. Bunun tek yolu hükümet düzenlemeleridir" dedi.