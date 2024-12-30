Biden talimat verdi! ABD'den bölgeye dev askeri sevkiyat!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşıtı hamlelerine devam ediyor. Biden, Savunma Bakanlığı'na talimat verdiğini ve Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını bildirdi.

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20 Ocak'ta görevi ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yeni bir karara imza attı.

ABD'DEN 2,5 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ SEVKİYAT

Biden, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. Biden söz konusu yardımın Ukrayna halkına, "Rus saldırganlığına karşı bağımsızlık ve özgürlüğünü savunmalarına katkı sağlayacağını" söyledi.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı kapsamlı saldırısını başlatmasından bu yana ABD'nin dünyayı harekete geçirdiğini ve Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamayı öncellikli hale getirdiğini ifade eden Biden, 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardımın Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden sağlandığı bilgisini verdi.

BİDEN: SAVUNMA BAKANLIĞINA TALİMAT VERDİM

Biden, yardım paketiyle hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadede temin edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ABD Kongresi'nin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nin (USAI) tüm fonlarını tahsis ettiğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Yönetimime, Ukrayna'ya mümkün olan en hızlı şekilde yardım sağlanması için eski ABD ekipmanlarının hazırlanması, bunların hızla sahaya ulaştırılması ve ardından ABD savunma sanayi üssünün modernize edilerek stoklarımızın yeni silahlarla yenilenmesi talimatını verdim.

YÜZ BİNLERCESİ YOLA ÇIKIYOR

Savunma Bakanlığı, kışa girerken Ukrayna'yı güçlendirecek yüz binlerce top mermisi, binlerce roket ve yüzlerce zırhlı araç teslim etme sürecindedir."