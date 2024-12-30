Lucas Torreira: Galatasaray'daki en mutlu insanım

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, "Galatasaray, benim için çok önemli. Hayatımın da önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Belki Galatasaray'daki en mutlu insanım" dedi.

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Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bir spor giyim firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Düzenlenen iş birliğinin tanıtım toplantısında Torreira, mutluluğunu dile getirdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Torreira, sözlerine şöyle başladı:

Gerçekten hayalim gerçek oldu. Ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benimle ilgilenen bu markayla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum.

"BELKİ GALATASARAY’DAKİ EN MUTLU İNSANIM"

Galatasaray’da mutlu olduğunu ifade eden Torreira, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, benim için çok önemli. Hayatımın da önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Belki Galatasaray'daki en mutlu insanım. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu. Buradan Florya'ya antrenmana gideceğim. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum.

"KUPALAR İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Uzun zamandır yoğun bir tempoda olduklarını söyleyen Torreira, şu ifadeleri kullandı:

6 aydır çok yoğun bir tempodayız. Dinlenmek için çok az zaman vardı. Biraz uzak kalmak istedim. Bu işin sadece fiziksel yorgunluğu yok. Bu işin zihinsel yorgunluğu da var. Çok iyi bir yerdeyiz. Ligde lider durumdayız. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi yerdeyiz. Kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz.

"ICARDİ İLE KARDEŞ GİBİYİZ"

Icardi ile alakalı gelen soruya Torreira, şu yanıtı verdi:

Icardi ile kardeş gibiyiz. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ailesi ile birlikte Arjantin'de tedavi oluyor. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli bir figür. Bizim için de çok önemli bir isim. Onu çok özlüyoruz.

"MUSLERA BENİ SÜREKLİ ARADI"

Türkiye’ye geldiği için pişman olmadığını dile getiren Torreira, şu sözleri sarf etti:

Fiorentina'da kalmak istiyordum. Orada çok iyi bir sezon geçirmiştim. Muslera, Okan Buruk ve Erden Timur beni sürekli aradı. İyi ki aramışlar. Hayatımın akışı değişti. Dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Şu an 28 yaşındayım. Keyfim çok yerinde. Buraya gelirken hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Çok rekabetçi bir lig. Harika insanlara sahip bir ülke burası.