Dünya devi Osimhen'e kancayı taktı

Süper Lig'de devre arasına lider giren Galatasaray, stoper, bek, kanat ve forvet bölgelerine takviye planlarken, Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Barcelona'nın Nijeryalı golcüye talip olduğu iddia edilirken, Osimhen bu sezon 12 gol ve 5 asistle dikkat çekti.

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Süper Lig'de devre arasına lider giren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor..

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlayan Cimbom'da transfer dönemi için takviye yapılacak bölgeler de belli oldu.

Stoper, bek, kanat ve forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Bonservisi alınmak istenen Nijeryalı oyuncu için birçok dev takımın da devrede olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncuya son olarak bir dünya devi daha talip oldu.

Victor Osimhen için Barcelona sesleri

Elnacional.cat'te yer alan habere göre; İspanyol devi Barcelona, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Katalan ekibinin, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından 26 yaşındaki golcü oyuncuyu en uçta görevlendirmek istediği belirtildi..

Öte yandan, Barça'nın bu transferi yaz döneminde yapmayı planladığı haberin ayrıntılarında yer aldı.

İstatistikleri göz dolduruyor

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'a katılan Victor Osimhen, başarılı oyununu istatistiklere de yansıtmayı başardı.

Yıldız golcü, sarı-kırmızılı forma ile şu ana kadar 15 resmi maçta boy gösterdi.Osimhen, bu mücadelelerde toplamda 1090 dakika yeşil sahada kaldı.

Bu sürelerde 12 gol ve 5 asist üreterek takımına ciddi bir katkı vermeyi başaran santrfor oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.