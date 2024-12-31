21 günde kaç Suriyeli Türkiye'den ülkesine döndü? Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleriyle ilgili "21 günde 35 bin 114 kişi, yani 6 bin 97 aile vatanlarına döndü. 338 günün ortalaması 362'ydi. Şimdi 1700'e yaklaştık" dedi.

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Bakan Yerlikaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yılbaşı tedbirlerine ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "309 bin kolluk personelimize görev verdik, büyük bir hazırlık yaptık. Emniyet 207 bin, 99 bin jandarma, denizlerimizde 3 bin sahil güvenlik arkadaşlarımıza görev yazdık. Hem asayiş hem trafik bakımından görevlendirmeler yaptık. Trafikle ilgili emniyet ve jandarma 30 binin üzerinde arkadaşımızı görevlendirdik. 36 bin 527 araç görevlendirmesi yaptık, binek araç, motosiklet, hava ve deniz araçları olmak üzere." dedi.

Yerlikaya, yılbaşında uygulama noktalarıyla ilgili, "Daha önceki gördüğünüz, bildiğiniz uygulama noktalarının fevkinde tedbirler aldık." diye konuştu.

Tedbirler perşembe günü sabaha kadar devam edecek

Yılbaşında polisin 6 bin 862 noktada, jandarmanın ise 3 bin 923 uygulama noktasında görev yapacağını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Tedbirlere bu sabah başladık, 3 gün kesintisiz devam ediyor arkadaşlarımızın çalışmaları. Perşembe günü sabah 08.00'e kadar devam edecek. Göç İdaresi Başkanlığı'mızın da 1350 personel, 270 mobil göç araçlarımızla bu 3 gün boyunca her zaman yapmış olduğumuz kontrollerimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. AFAD her zaman olduğu gibi hazır, 502 araç, 4 bin 200 personelle. Onlar da devamlı görevlerinin başında. 112 Acil Çağrı istasyonlarımızda 9 bin 180 arkadaşımız devamlı vatandaşlarımızdan gelen çağrıları, talepleri bekliyorlar. Toplam 325 bine yakın İçişleri ailemizin kıymetli personeli vatandaşımızın yeni yılı huzur, güven, esenlik ortamında karşılamasıyla ilgili görevlerinin başında."

Bakan Yerlikaya, soru üzerine, vatandaşların yeni yılı toplu olarak karşılayacakları yerlerde tedbir alındığını söyledi.

Trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Yerlikaya, "Alkolle ilgili sadece kendi yaşamını değil, başkalarının da yaşamını tehlikeye atmamak adına sorumlu olmaya davet ediyoruz. Biz alkol muayenesiyle ilgili cezai işlem, denetim yapmakla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Önceden 2 yerdeysek şu anda 20 yerdeyiz." diye konuştu.

Kaçak veya sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar

Yerlikaya, her yıl düzenli olarak kaçak ya da sahte alkolle ilgili emniyet ile jandarma birimlerinin büyük hassasiyet gösterdiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda son 2 aylık verileri paylaşan Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Sadece son 2 ayda 295 bin litre sahte, kaçak alkol ele geçirildi yapmış olduğumuz 820 operasyonda. Bu operasyonlarda 25 kişi tutuklandı. Bu yıl içinde yapmış olduğumuz operasyonlarda da 1 milyon 723 bin litre kaçak, sahte alkol yakalandı, bunlarla ilgili işlem yapıldı. Maalesef bunların kullanımından 37 vatandaşımız vefat etti. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi bundan sonra da sahte, kaçak alkol üreten, bunları satan, bunları hizmet olarak sunan her yerle ilgili denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü

Suriye'de insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin bu konuda doğru noktada durduğunu söyledi.

Bu süreçte Suriyelilere geçici koruma statüsü verildiğini anımsatan Yerlikaya, "Bizde 4 milyon 156 bin 925 yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunun 2 milyon 905 bin 349'u Suriyeli, 1 milyon 56 bin 582'si ikamet izinli, 194 bin 994'ü uluslararası koruma hakkına sahip olanlar." dedi.

Yerlikaya, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkesine dönenlere ilişkin, "21 günde 35 bin 114 kişi, yani 6 bin 97 aile vatanlarına döndüler. 338 günün ortalaması 362'ydi. Şimdi 1700'e yaklaştık." bilgisini verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, 2017'den bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının da 775 bin 114 olduğunu söyledi.

Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türkiye'den en fazla Suriyelinin İstanbul'dan gittiğini, bunu sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin ve Adana'nın izlediğini ifade etti.

Yerlikaya, "Yeni Suriye yönetimiyle bir polis teşkilatı kurulması için destek anlaşması söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine şöyle dedi:

"Suriye'nin bütününe hakim olan bir geçici hükümet kurulma yolunda. Dışişleri Bakanı belli oldu. Diğer bakanlarının da ismini duyuyoruz ama daha deklare edilmedi. Bunlar deklare edildikten sonra bütün bakanlıklar olarak biz, yardımcı olacağız. Ben İçişleri Bakanı olarak, muhatabımıza asayişle, trafikle ilgili, kırsalda veya şehirde bizden ne istiyorsa biz hazırız. Şu anda bizim Polis Akademimiz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde toplam 20 ülkeden 428 öğrenci eğitim görüyor. Dolayısıyla burada da eğitim veririz, orada da hepsine hazırız."

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadeleye değinen Yerlikaya, "Biz, düzensiz göçle mücadele ederken, insani ve vicdani olacağız, medeniyet değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Yine taviz vermediğimiz nokta, ulusal ve uluslararası hukuktan da şaşmayacağız. Asla ama asla kamu düzeni ve güvenliğimizden de taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana 7 bin 626 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını, göçmen kaçakçılarının kullandığı 8 bin 431 araca da el konulduğunu bildirdi.

Türkiye'nin göçe rota olmaktan çıktığını vurgulayan Yerlikaya, "Biz göçmen, yabancı düşmanı değiliz. Ülkemize girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı yasal olan yabancı baş göz üstüne ama eğer göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin teşvikiyle, reklamıyla benim ülkem niye göçe hedef veya benim ülkemden gelip de niye başka bir ülkeye çıkış rotası olsun? Bunu azimle, kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Asayiş olayları

Yerlikaya, "Alınan tedbirlerle önlenen asayiş olayları çerçevesinde bakınca en çok hangisinde dikkati çeken bir azalma oldu?" sorusuna karşılık, kişilere ve mal varlığına karşı katalog suçlarının olduğunu söyledi.

Tüm suçlarda önleyici olmaları gerektiğine vurgu yapan Yerlikaya, 1 Ocak-27 Aralık tarihlerinde kişilere karşı işlenen suçlarda, "konut dokunulmazlığının ihlali", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürme", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz", "hakaret" bunlarda yüzde 4,2, yani 32 bin 147 azalma meydana geldiğini ifade etti.

Yerlikaya, her 100 olayın 98'ini aydınlattıklarını dile getirdi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 83 bin 657 düşürdüklerini söyledi.

Yerlikaya, "Geçen sene 281 bin olan sayıyı 83 bin eksiltmişiz, 198 bine düşmüş, yüzde 30. Aydınlatma da geçen sene yüzde 68,9'ken, şimdilik 84 bandına gelmiş. O 83 binin içinde 62 bini sadece hırsızlıktan düşmüş. Evden hırsızlığı 55 binden 29 bine düşürmüşüz. İş yerinden hırsızlığı 34 binden 20 bine düşürmüşüz ve yüzde 84'ünü de yakalamışız." dedi.

Terörle mücadele

Terörle mücadeleye ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın, terörden arındırılmış bir yüzyıl olma mücadelesi şeklinde geçeceğini ifade etti.

Terörle mücadelede tarihi günlerden geçtiklerini söyleyen Yerlikaya, "İçte bitme noktasına geldi. 8 Aralık'tan sonra Suriye'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve terörle yaşamamayla ilgili kamuoyuna düşen ifadeler gerçekten yüreğimize su serpiyor. Güzel günler bizi bekliyor, ben ona inanıyorum. Biz içeride 4 Haziran 2023'ten bugüne 1425 teröristi kırsalda etkisiz hale getirdik. 95 ölü, 1100 sağ, yaralı, 230 teslim. Şehirde de durmuyoruz, 15 bin 310 PKK/KCK'lıya tutuklama, 2 bin 961 adli kontrol kararı." diye konuştu.

Terörle mücadelede SİHA'larla kırsalda üstünlük sağlandığına işaret eden Yerlikaya, 87 bin 813 saat SİHA'larla uçuş yapıldığını bildirdi.

Terör örgütüne katılma sayısının tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yani 10'lu, 20'li, 30'lu rakamlara kadar düştü. Artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir tane kapalı yaylamız uzun zamandan beri yok. Yollarımızın hepsi açık. Oradaki sosyoekonomik kalkınmanın, güçlenmenin, huzurun ne noktaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Vatandaşlarımız terör istemiyor, huzur istiyor. Türk, Kürt kardeşçe yaşamak istiyor. Bunun sağlanması ve korunması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elimizden geleni büyük bir aşkla, şevkle yapıyoruz.

FETÖ ile ilgili 2 bin 259 tutuklama, DEAŞ'la ilgili 1279 tutuklama, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütleriyle ilgili 221 tutuklamayı ifade etmem lazım bu kabine döneminde. 162'si bombalı eylem olmak üzere 214 terör eylemi engellendi. 87 sözde üst düzey terörist de etkisiz hale getirildi. Bu noktada kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz."

Organize suçlarla mücadele

Göreve geldikleri günden itibaren uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere 830 organize suç örgütünün çökertildiğini ve adalete teslim ettiklerini belirten Yerlikaya, bu kapsamda 6 bin 438 tutuklamanın gerçekleştiğini ve 3 bin 352 adli kontrol kararının verildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Bunların 106 milyar lirayı bulan mal varlığına da el konuldu." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, organize suç örgütleriyle yapılan mücadelenin kolay olmadığına dikkati çekerek, "Çok sabır, kararlılık, cesaret gerektirir. Bu, planlı, projeli bir mesele. Savcılarımızla, Adalet Bakanlığı'mız ile İçişleri Bakanlığı'mız, kolluğumuzun gerçek anlamda senkronizasyonuyla başarılan bir duruş. Cumhurbaşkanı'mız her zaman bizim en büyük destekçimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işin önemli bir kısmını bitirdiklerini düşündüklerini dile getiren Yerlikaya, devam eden planlı, projeli işlerinin de olduğunu, bunları da yakın zamanda bitireceklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, motosiklet kullanılarak kişilere ve iş yerlerine yapılan saldırılarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bu motosikletle ilgili de dünyada trend var artmasıyla ilgili. Geçen yıl 1 Ocak-27 Aralık döneminde 1653 motosiklet üzerinde saldırı olmuş. Bu saldırıda maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 bin 360 yaralı. Organize suç örgütleri bunları taşeron olarak kullanıyor. Çocuklara, gençlere özellikle söylüyorum ki geleceğinizi karartmayın, bunlara kendinizi kullandırmayın. Yapmayın bunu. Çünkü eninde sonunda yakalanırsınız. Olay sayısını yüzde 75 düşürdük. Bu yılla kıyasladığımız zaman 411'e düşürdük. Maalesef 48 vefatı 28 vefata yani yüzde 41 azalış var burada. Oran verirken de özür diliyorum ama 2 bin 360 yaralı 228'e, yani yaralı sayısı yüzde 90. Bakın azaldı."

Usulsüz çakar kullanımı yüzde 70 azaldı

Usulsüz çakar kullanan araç sürücüleriyle ilgili soru üzerine Yerlikaya, bu kişilere uygulanan para cezasının 6 bin 439 liradan 96 bin liraya çıkarıldığını, yılbaşından itibaren bu cezanın 138 bin liranın üstünde olacağını belirtti.

İkinci kez usulsüz çakar kullandığı tespit edilen sürücüye 276 bin liranın üstünde para cezası verileceğini, ayrıca ehliyetinin 2 ay süreyle alınıp, arabasının da 2 ay bağlanacağını ifade eden Yerlikaya, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımıza söylüyorum. Daha 21 günde yüzde 70 azaldı. 973'ten 301'e düştü. Yani geçen sene 30 Kasım ile 21 Aralık'ta 973 araç yakalamışız, şimdi 301'e düşmüş. Göreceksiniz hiç kimse ama hiç kimse ister kamu kurumu, ister özel vatandaş olsun eğer yasa dışı, kanunsuz bir çakar takıyorsa resmi araç da olsa o aracı bağlarım, kamu görevlisi de olsa ehliyetini alırım, bu parayı da ona yazarım."

Ruhsatsız silah konusuna değinen Yerlikaya, "Bu kabine döneminde 169 bin 564 ruhsatsız silah yakaladık, 192 bin kişiye işlem yapmışız." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırının 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırının da 4 yıla çıkarıldığını anımsattı.