Sivas'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi.

Abone ol

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Saat 23.30'da meydana gelen sarsıntı yerin 8.41 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem; başta Kayseri, Malatya, Tokat olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

SİVAS VALİSİ ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen deprem sonrası resmi X hesabından açıklama yaptı. Vali Şimşek, ekiplerin saha taraması çalışmalarına başladığını söyledi.

Şimşek, "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi tüm felaketlerden korusun." dedi.