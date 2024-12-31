Sivas'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi.Abone ol
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Saat 23.30'da meydana gelen sarsıntı yerin 8.41 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem; başta Kayseri, Malatya, Tokat olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km
Detay:https://t.co/5ni9MVQLR3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SİVAS VALİSİ ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen deprem sonrası resmi X hesabından açıklama yaptı. Vali Şimşek, ekiplerin saha taraması çalışmalarına başladığını söyledi.
Şimşek, "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi tüm felaketlerden korusun." dedi.