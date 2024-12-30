Ford'un İsrail paylaşımları olay oldu! Hemen silindi

ABD’li otomobil üreticisi Ford’un resmi X hesabı kimliği belirsiz kişilerce hacklenerek İsrail karşıtı mesajlar paylaşıldı. "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist bir devlettir" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede silinirken, Ford’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.Abone ol
ABD'nin dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ford'un resmi X hesabı kimliği belirsiz İsrail karşıtı kişiler tarafından ele geçirildi.
Ford'un resmi hesabı hacklendi
Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.
Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.
Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.