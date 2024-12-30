BIST 9.890
DOLAR 35,32
EURO 36,76
ALTIN 2.962,54
HABER /  DÜNYA

Güney Kore'deki uçak kazasında kuş çarpması ihtimali tartışılıyor

Güney Kore'deki uçak kazasında kuş çarpması ihtimali tartışılıyor

Güney Kore'de 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının nedeni araştırılırken uçağa kuşların çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.

Abone ol

Güney Kore basınındaki haberlere göre, Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasını soruşturan yetkililer, uçağa kuş çarpma ihtimali üzerinde duruyor.

İsmi açıklanmayan bir Jeju Air pilotunun, hava trafik kontrolüne, yolcu uçağının "düşmeden önce bir kuş çarpmasına maruz kaldığını" söylediği bildirildi.

İngiltere'deki Buckinghamshire New University'de havacılık operasyonları alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Marco Chan, "Jeju Air kazası muhtemelen bildirilen kuş çarpmasının ötesine geçen teknik, operasyonel ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklandı." dedi.

Chan, uçağa kuş çarpmasının kazaya katkıda bulunan bir faktör gibi göründüğüne işaret ederek, "Ülkenin havacılık tarihindeki en kötü felaketlerden biri olan kaza, muhtemelen birbiriyle ilişkili, birden fazla soruna işaret ediyor." diye konuştu.

Kuş çarpmaları ne kadar ölümcül?
Eski bir pilot olan Chan, havacılıkta kuş çarpmalarının sıklığına dikkati çekerek, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'na (ICAO) göre dünya genelinde yılda 13 binden fazla kuş çarpması vakasının rapor edildiğini söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerine atıfta bulunan Chan, yaklaşık her 3 bin uçuştan birinde kuş çarpması meydana geldiğini belirtti.

Chan, modern uçakların bu tür olaylara dayanacak şekilde inşa edildiğini dile getirerek, "Kuş çarpmalarının çoğu önemli bir hasara neden olmaz. Ancak bazı faktörler riski artırabilir." şeklinde konuştu.

Büyük kuşların ya da birden fazla kuşun özellikle motorlara, ön camlara, kontrol yüzeylerine veya hidrolik gibi kritik sistemlere çarpmaları halinde hasara yol açma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade eden Chan, kuş çarpmalarının genellikle kalkış veya iniş sırasında meydana geldiğini söyledi.

Chan, nadiren de olsa kuş çarpması sebebiyle felaketle neticelenen olayların da yaşandığını belirterek, "2009'da US Airways'in 1549 sefer sayılı uçağı bir kaz sürüsüne çarptıktan sonra çift motor arızası yaşamıştı. Uçak, bu olay sonucunda Hudson Nehri'ne güvenli acil iniş gerçekleştirilmiş ve can kaybı yaşanmamıştı." dedi.

Eastern Air'e ait bir uçağın 1960'ta yine kuş çarpması sonucu düştüğünü anımsatan Chan, bu kazanın ise ölümlere yol açtığını dile getirdi.

Chan, kuş çarpmasının iniş takımına doğrudan zarar vermesinin daha az rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.

Kuş çarpmalarının hidrolik sistemlere zarar vermesi halinde bunun iniş takımlarını da etkileyebileceğini vurgulayan Chan, "Bu durum, etkilenen motorun hidrolik sisteme güç sağlaması halinde hidrolik basınç kaybına yol açarak iniş takımlarının düzgün bir şekilde açılmasını engelleyebilir." ifadesini kullandı.

Boeing 737-800 gibi modern uçaklarda bu tür senaryolar için yedek sistemler bulunduğunu vurgulayan Chan, "Bu sistemler, hidrolik arıza durumunda pilotların yerçekimini kullanarak iniş takımlarını manuel olarak açmasına olanak tanır. Ancak kuş çarpması iniş takımı mekanizmasına ya da kritik hidrolik bileşenlere doğrudan zarar vermişse bu yöntem işe yaramayabilir." şeklinde konuştu.

Pistin sonundaki beton duvar gözden geçirilecek
Chan, havalimanındaki beton duvarın varlığı, pist ve uçağın yaklaşma faktörlerinin de soruşturmada göz önünde bulundurulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kazanın meydana geldiği 19 numaralı pistin yüzde eksi 0,2'lik bir yokuş aşağı eğime sahip olduğuna işaret eden Chan, bu durumun gerekli iniş mesafesini artırdığını, olası sistem arızaları ile birlikte bu durumun pistin aşılmasına katkıda bulunmuş olabileceğine dikkati çekti.

Pistin sona erdiği noktanın 300 metre ötesindeki beton çitin gözden de geçirileceğini vurgulayan Chan, bu tür bariyerlerin ideal olarak çarpma anında kırılacak şekilde tasarlanmış olması ve hasarı en aza indirmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kore'deki uçak kazası
Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın eski gözdesi Fatih Terim'in radarına girdi
Galatasaray'ın eski gözdesi Fatih Terim'in radarına girdi
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye bölgede aktif bir aktör!
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye bölgede aktif bir aktör!
Dünya devi Osimhen'e kancayı taktı
Dünya devi Osimhen'e kancayı taktı
Yurt dışına kaçırılan 1149 eser bu yıl ana vatanına döndü
Yurt dışına kaçırılan 1149 eser bu yıl ana vatanına döndü
Acun Ilıcalı: Yıldız kelimesini kullanmadım, 3 tane transfer yapacağız dedim
Acun Ilıcalı: Yıldız kelimesini kullanmadım, 3 tane transfer yapacağız dedim
İstanbul-Sofya Ekspresi bu yıl 37 bin yolcuya hizmet verdi
İstanbul-Sofya Ekspresi bu yıl 37 bin yolcuya hizmet verdi
2025 yılı trafik ceza tarifesi belli oldu
2025 yılı trafik ceza tarifesi belli oldu
Baykar'dan tarihi hamle: ABD'den çekinen ülkeler için çare Türkiye!
Baykar'dan tarihi hamle: ABD'den çekinen ülkeler için çare Türkiye!
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın yeni takımı belli oldu
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın yeni takımı belli oldu
Serdal Adalı, Rizespor maçı öncesi takıma başarılar diledi
Serdal Adalı, Rizespor maçı öncesi takıma başarılar diledi
Göç İdaresi Başkanlığı sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını paylaştı
Göç İdaresi Başkanlığı sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını paylaştı
Yapay zekanın mucidi pişman oldu: İnsan ırkını 10 yıl içinde yok edebilir
Yapay zekanın mucidi pişman oldu: İnsan ırkını 10 yıl içinde yok edebilir