2025 yılı için günlük yemek ve yol parası belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2024 yılında yemek parası istisnası 170 TL’den 240 TL’ye, yol parası istisnası ise 88 TL’den 126 TL’ye çıkarıldı. Çalışanlara aylık 6 bin 240 TL yemek, 3 bin 276 TL yol parası vergiden muaf ödenebilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan mükerrer karara göre, 2024 yılında geçerli olacak bazı vergi ve harç tutarları, yeniden değerleme oranında artırıldı. Çalışanlara ödenecek yemek ve yol ücretlerine ilişkin istisna tutarları da yeni yılda güncellendi.

YEMEK VE YOL ÜCRETİ İSTİSNALARINDA ARTIŞ

2024 yılı için günlük yemek parası istisnası 170 TL olarak belirlenirken, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 240 TL’ye yükseltildi. Yol ücreti istisnası ise günlük 88 TL’den 126 TL’ye çıkarıldı.

Bu düzenleme ile birlikte aylık olarak çalışanlara ödenebilecek vergiden muaf tutarlar şu şekilde güncellendi:

Yemek Parası: Aylık 6 bin 240 TL,

Yol Parası: Aylık 3 bin 276 TL.