BIST 9.838
DOLAR 35,36
EURO 36,85
ALTIN 2.965,47
HABER /  GÜNCEL

Şara'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması "Bölgesel savaşı önledik"

Şara'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması "Bölgesel savaşı önledik"

Suriye'de yönetimi ele geçiren Ahmed el-Şara, Türkiye ile dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. ''Suriye'de Beşar Esad'ı devirmeseydik bölgesel savaş çıkacaktı'' diyen Şara, Türkiye'nin de bu savaşta yer alacağını söyledi.

Abone ol

Suriye'de 53 yıllık Esad​ rejimini deviren Ahmed el-Şara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan​'ın el-Arabiya televizyonuna konuşan Şara, son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber bölgenin savaşın eşiğine geldiğini, Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye​ ve Körfez'in 50 yıl boyunca güvence altına alındığını söyledi.

Suriye'de rejim devrilmeseydi İsrail'in ülkeye girmeyi planladığını ve İran​'ın da müdahale edeceğini söyleyen Şara, "Bu aşama bölgesel anlamda çok önemli bir aşamaydı. Bölge çok büyük küresel bir savaşa maruz kalacaktı. Bölgesel anlamda bir saldırı düzenleneceğinden ve bu aşamada, Suriye'nin saldırıya uğramasından bahsediyoruz" dedi.

''TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLDUĞU BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKACAKTI'

Şara, İdlib'den harekete geçmemeleri halinde İran'ın, Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini belirterek, "İran, Irak'taki güçlerini Suriye'ye gönderecekti" ifadesini kullandı. Şara bu durumun Türkiye'nin sınırlarına kadar uzanabileceğini kaydederek, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail, Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
57 ilde "Gürz-34" operasyonu! 536 şüpheli yakalandı
57 ilde "Gürz-34" operasyonu! 536 şüpheli yakalandı
AK Partili yetkili İsmail Saymaz'a net konuştu: Bir daha kesinlikle olmaz
AK Partili yetkili İsmail Saymaz'a net konuştu: Bir daha kesinlikle olmaz
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Disiplin Kurulu'na sevk edildi! CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten açıklama
Disiplin Kurulu'na sevk edildi! CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten açıklama
Ankara'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak
Dolar ve Euro 2024 yılını nasıl kapatıyor? İşte yılın son rakamları..
Dolar ve Euro 2024 yılını nasıl kapatıyor? İşte yılın son rakamları..
2025 yılı için günlük yemek ve yol parası belli oldu
2025 yılı için günlük yemek ve yol parası belli oldu
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu
Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Depremler devam edecek
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Depremler devam edecek
İstanbul için yılbaşı önlemleri duyuruldu sürücüler dikkat
İstanbul için yılbaşı önlemleri duyuruldu sürücüler dikkat
21 günde kaç Suriyeli Türkiye'den ülkesine döndü? Ali Yerlikaya açıkladı
21 günde kaç Suriyeli Türkiye'den ülkesine döndü? Ali Yerlikaya açıkladı