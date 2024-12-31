İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle şehir genelinde geniş kapsamlı trafik önlemleri aldı. 31 Aralık sabahından itibaren uygulanmaya başlayan düzenlemeler kapsamında, şehrin birçok noktasında araç trafiği kısıtlanacak ve 60 binden fazla personel güvenliği sağlamak için görev yapacak.

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İstanbul’da yılbaşı önlemleri kapsamında, İstanbul Valiliği’nin kararıyla bu sabah saat 08.00’den itibaren Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı. Bu düzenleme, 1 Ocak sabahı saat 08.00’e kadar geçerli olacak. Ayrıca, saat 14.00’ten itibaren İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. 1 Ocak sabahı düzenlenecek Filistin mitingi nedeniyle de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA YASAK

Valilik kararıyla, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı. Kamyon, TIR ve beton mikseri gibi araçların bu bölgelerde hareketine 31 Aralık sabahı saat 08.00’den itibaren izin verilmeyecek. Yasak, 1 Ocak saat 08.00’e kadar devam edecek.

BEYOĞLU’NDA TRAFİK DÜZENİ

Beyoğlu ilçesinde, yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu bölgelerde trafik düzenlemesi yapılacak. Saat 14.00 itibarıyla İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollar arasında Sıraselviler Caddesi, Asmalı Mescit Caddesi, Dünya Sağlık Sokak, Osmanlı Sokak, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki çeşitli girişler, Yeni Çarşı Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu gibi önemli arterler yer alıyor.

ŞİŞLİ’DE KAPANACAK YOLLAR

Şişli’de yılbaşı etkinlikleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla kapanacak yollar şunlardır: Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesi arasındaki dönüşler, Abdi İpekçi Caddesi ve Bostan Sokak. Ayrıca Atiye Sokak, Altın Sokak ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak da trafiğe kapalı olacak.

BEŞİKTAŞ’TA DÜZENLEME

Beşiktaş’ta saat 14.00 itibarıyla Kuruçeşme Mahallesi’nde Kireçhane Sokak ve Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar olan Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak. Araç akışı Ulus Mahallesi yönüne yönlendirilecek.

KADIKÖY’DE GENİŞ KAPSAMLI TRAFİK KISITLAMALARI

Kadıköy ilçesinde de birçok yol trafiğe kapatılacak. Saat 14.00 itibarıyla General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki farklı sokak kesişimlerinde ve Söğütlüçeşme Caddesi’nde yoğun trafik düzenlemeleri yapılacak. Moda ve Caddebostan yönlerine doğru oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak, bu bölgelere bağlanan sokaklar da gerektiğinde trafiğe kapatılacak.

TRAFİK VE GÜVENLİK İÇİN 60 BİN PERSONEL GÖREV BAŞIND

Şehir genelinde güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla 60 bin 68 personel görev alacak. Valilik, yılbaşı akşamında hem halkın güvenliği hem de trafik akışını kontrol altında tutmayı hedefliyor. Özellikle kalabalık etkinliklerin gerçekleşeceği meydanlar ve kutlama alanlarında güvenlik tedbirleri artırılmış durumda.