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Disiplin Kurulu'na sevk edildi! CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Disiplin Kurulu'na sevk edildi! CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten açıklama

Partisinden kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Soruyorlar bana 'CHP'nin Kars milletvekili ihraç mı olacak?' diye. Ben ihraç olmam, ilaç olurum ilaç." dedi.

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Bugüne kadar Kars hakkında 189 önerge verdiğini belirten Alp, "103 tane konuşma yapmışım." ifadesini kullandı.

Alp, şunları kaydetti:

"(Kars'ta) 22 yıldır bu parti seçim kazanmıyordu, ben kazandım. Girdiğim seçimi dirayetimden söke söke kazandım. Gece gündüz demedim, yüzlerce gencimle, arabamla binlerce müşahidimle sandıklarımı tuttum, kazandım. Ben kendimi Kars halkına emanet etmişim. Birkaç gündür Türkiye'nin her tarafından telefon, mesaj alıyorum, herkese selam ediyorum.

Soruyorlar bana 'CHP'nin Kars milletvekili ihraç mı olacak?' diye. Ben ihraç olmam, ilaç olurum ilaç. Ben nasıl ki Kars'ın sorunlarıyla uğraştıysam, Türkiye'nin toplumsal barışına da ilaç olacağım. Yarın buradan yeni bir dünya kurulacak. 2025 yılında Türkiye'nin üzerine bir bahar doğacak ve Kars da burada bu ülkede en onurlu yerini alacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz doğru bildiğimizi savunuruz, doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz."

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 27 Aralık'taki CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

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