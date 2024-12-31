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AK Partili yetkili İsmail Saymaz'a net konuştu: Bir daha kesinlikle olmaz

AK Partili yetkili İsmail Saymaz'a net konuştu: Bir daha kesinlikle olmaz

Yazar İsmail Saymaz, DEM heyetinin İmralı ziyareti sonrası görüştüğü AK Partili üst düzey yetkilinin, geçmişteki gibi bir çözüm sürecinin kesinlikle olmayacağını söylediğini aktardı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de partisinin grubunda yaptığı “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” önerisinin ardından yeni bir süreç başladı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Ziyaretin ardından DEM Parti, İmralı mesajlarını paylaştı. Peki yeni sürece ilişkin AK Parti nasıl bakıyor?

Yazar İsmail Saymaz, görüştüğü AK Partili üst düzey yetkilinin açıklamalarını Halk TV sitesindeki yazısına taşıdı:

"Dün görüştüğüm AK Partili üst düzey yetkiliye “2015 yılında biten Çözüm Süreci’nin benzeri mi tekrarlanıyor?” diye sorduğumda şu yanıtı verdi:

“Artık olmaz öyle şeyler. Konuştular, ‘Silah bıraksın’ denildi. Bırakırsa bırakır, bırakmazsa bırakmaz!”

“Geçmişteki gibi bir Çözüm Süreci beklemeyelim mi?”şeklinde sordum.

“Kesinlikle olmaz. O zamanki durum yok” dedi.

"Bunun da bir sınırı var"

Görüşme zemininin ‘özgürlükler anlamında açılması gereken birkaç nokta’ olduğunu söyledi ve ekledi:

“Bu meseleyi tamamen bitirip tarihe geçmek çok önemli birşey hepimiz için. Ama ben ülkenin istikrarı ve huzurundan sorumluyum. Huzur ve istikrar yönünden çok acil bir meselem var mı? Yok. Özgürlükler anlamında açılması gereken birkaç nokta var mı? Var. Bu da belli bir yere kadar. Bunun da bir sınırı var. Ben çok fazla bir mesafe kaldığını düşünmüyorum, işin doğrusu. Federasyon… Böyle bir ihtimal var mı? Yok. Böyle birşeyi karşı taraf da konuşamıyor.”

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