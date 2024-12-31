Necati Şaşmaz umrede görüntülendi, son hali herkesi şaşırttı: Polat Alemdar yaşlanmış
Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesi olan Şaşmaz yoğun ilgi ile karşılaştı. Necati Şaşmaz'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.
Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor.
Dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Kurtlar Vadisi’nin yanı sıra Nöbet, Halil İbrahim Sofrası gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Magazin Burada'nın haberine göre, hayranları kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Şaşmaz, hiç kimseyi geri çevirmeden onlarla fotoğraf çekildi. Ünlü oyuncu, ziyareti boyunca bol bol ibadet ederek dua etti.