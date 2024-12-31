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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 14 trilyon 605 milyar 800 milyon 967 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 360 milyar 241 milyon 455 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 68 milyar 362 milyon 485 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 12 trilyon 670 milyar 431 milyon 309 bin lira olarak öngörüldü. Özel bütçeli idarelerin gelirleri 103 milyar 904 milyon 532 bin lirası öz gelir, 1 trilyon 261 milyar 17 milyon 478 bin lirası hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 364 milyar 922 milyon 10 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 66 milyar 810 milyon 249 bin lirası öz gelir, 1 milyar 552 milyon 236 bin lirası hazine yardımı olmak üzere toplam 68 milyar 362 milyon 485 bin lira olarak hesaplandı.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 197 milyon 100 bin lira olarak öngörüldü.​​​​​​​

Öte yandan, 2023 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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