BIST 9.867
DOLAR 35,36
EURO 36,86
ALTIN 2.971,38
HABER /  GÜNCEL

Bankalar hesap bakım ücreti alacak: Yıllık 790 TL'yi bulacak

Bankalar hesap bakım ücreti alacak: Yıllık 790 TL'yi bulacak

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından yıllık 390-790 TL arasında hesap bakım ücreti alacağını duyurdu. Tepki çeken uygulama sonrası birçok yatırımcı hesaplarını kapatmaya başladı.

Abone ol

2025’e günler kala, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım hisse senedi yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. Üç büyük banka, hisse senedi hesaplarından “Hesap Bakım Ücreti” adı altında kesinti yapılacağını duyurdu. Yeni uygulama, yatırımcıların tepkisine yol açtı.

HESAP BAKIM ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Bankaların duyurusuna göre hesaplardan kesinti 6 ayda bir yapılacak. Yıllık toplamda alınacak ücretler ise şöyle:

Garanti Yatırım: 500 TL
Yapı Kredi Yatırım: 790 TL
Halk Yatırım: 390 TL
Bu kesintilerin diğer bankalar tarafından da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olurken, yatırımcılar alınan karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

HESAPLAR KAPATILIYOR

Üç bankanın bu yeni düzenlemesi, hisse senedi yatırımcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Bazı yatırımcılar hesaplarını kapatma kararı alırken, bu uygulamanın hisse senedi piyasasına olan ilgiyi nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

YATIRIMCILAR TEPKİLİ

Yatırımcılar, alınan hesap bakım ücreti kararını, küçük yatırımcıları zora sokacak bir uygulama olarak değerlendiriyor. Sosyal medyada, "Yatırım teşvik edilmesi gerekirken, bu tür uygulamalar yatırımcılara engel oluyor" yorumları dikkat çekti.

2025 yılında başka bankaların da bu karara katılıp katılmayacağı şimdiden merakla bekleniyor. Bankaların, yatırımcı tepkilerini nasıl karşılayacağı ve bu kararın etkilerinin piyasaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li yetkililer Suriye'de geçici hükümetle bir araya geldi
ABD'li yetkililer Suriye'de geçici hükümetle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi! "Gece gündüz demeden aşkla çalıştık" dedi hizmet ve projeleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi! "Gece gündüz demeden aşkla çalıştık" dedi hizmet ve projeleri paylaştı
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı
Doku transferiyle yara onarımında yeni dönem! Bu yöntem yaranıza merhem oluyor
Doku transferiyle yara onarımında yeni dönem! Bu yöntem yaranıza merhem oluyor
Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesinde artışa gidildi
Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesinde artışa gidildi
Resmi açıklama yapıldı: 1 Ocak 2025'te hava nasıl olacak?
Resmi açıklama yapıldı: 1 Ocak 2025'te hava nasıl olacak?
İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı!
İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı!
Konut kredileri elektronik ortamda kullanılabilecek
Konut kredileri elektronik ortamda kullanılabilecek
Kocaeli'de yaşandı! Mangal bir aileyi hastanelik etti
Kocaeli'de yaşandı! Mangal bir aileyi hastanelik etti
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i etkisiz hale getirdi
Şara'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması "Bölgesel savaşı önledik"
Şara'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması "Bölgesel savaşı önledik"