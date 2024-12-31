ABD'li yetkililer Suriye'de geçici hükümetle bir araya geldi

ABD'li yetkililerin, başkent Şam'da Suriye geçici hükümetiyle görüştüğü bildirildi.

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ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li heyetin Şam'da geçici hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede ABD heyetinin, Suriye'de ABD vatandaşlarının korunması, gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamalmaz gibi ABD vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin sürmesi, İran'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması, yeni yönetimde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi ve kapsamlı siyasi sürecin garanti edilmesini talep ettiği ifade edildi.