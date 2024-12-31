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Yunus Akgün imzayı atıyor! 55 milyonluk kontrat

Yunus Akgün imzayı atıyor! 55 milyonluk kontrat

Galatasaray'da bu sezon müthiş bir çıkışa imza atarak Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen Yunus Akgün ile çarpıcı bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu büyük bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Sezonun ilk yarısında Süper Lig​'de fırtına gibi esen UEFA Avrupa Ligi​'nde de tur için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, bu başarısına en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Yunus Akgün​ ile nikah tazeliyor. Sarı-kırmızılılar birçok Avrupa devinin transfer listesine girmeyi başaran 24 yaşındaki sağ kanat hücumcusu ile yeni sözleşme imzalamak için anlaştı.

Galatasaray​ yönetimi, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcuya ödeyeceği yıllık ücrete de ciddi bir zam yaptı. Gelen bilgilere göre Yunus Akgün yeni kontratıyla birlikte Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro (Yaklaşık 55 milyon euro) kazanacak.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Diğer yandan yönetimin Yunus Akgün'e gelen transfer tekliflerini geri çevirdiği, oyuncunun taliplerine "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. 

Galatasaray'da bu sezon adeta istikrar abidesi olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma ile 23 resmi maça çıkarken, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sundu. 

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