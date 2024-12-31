Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında ne kadar emekli maaşını aldığını açıkladı.Abone ol
Milyonlar emekliye yapılacak zammı heyecanla beklerken, gazeteci Fatih Portakal kaç lira emekli maaşı aldığını açıkladı.3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli zammı da netlik kazanacak.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Tv'deki canlı yayında ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı.
Hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" dedi.