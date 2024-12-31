Bakanlık ifşaya devam ediyor: 11 bal markası taklit ve tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında 18 Aralık 2024’te 11 yeni bal markasını "taklit ve tağşiş" listesine ekledi.

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Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim, Türkiye’de ve dünyada önemini koruyan bir sorun olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren internet sitesinde, belirli ürün kategorilerinde yapılan ihlalleri markalarıyla birlikte paylaşıyor.

“TAKLİT” VE “TAĞŞİŞ” NE ANLAMA GELİYOR?

Bakanlık, gıda güvenliği ihlallerini iki kategoride değerlendiriyor:

Taklit: Gıda ürününün sahip olmadığı özelliklere sahipmiş gibi gösterilmesi.

Tağşiş: Gıda ürününün mevzuata aykırı olarak üretilmesi veya içeriğinde yasaklı maddeler bulunması durumu.

Bu kapsamda, “Arıcılık Ürünleri” kategorisinde yapılan incelemelerde, birçok bal markasının standartlara uymadığı tespit edildi.

LİSTEYE EKLENEN YENİ MARKALAR

18 Aralık 2024 tarihinde listeye eklenen 11 yeni bal markası şunlar:

Gürlevik Erzincan

Bal Cenneti

Abalı

Anzer Balcısı

Otantik

Gayem

Pervari

Mutlukovan

Bal Deposu

Haskaymak

Ecegün

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere güvenilir gıda tüketmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, resmi internet sitesi üzerinden ürün ve marka sorgulaması yapılabileceğini belirtti. Bakanlık, gıda güvenliği ihlalleriyle mücadeleye devam edeceklerini ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

HAKİKİ BAL NEDİR?

Türk gıda kodeksi bal tebliğine göre diaztas değeri balda en az 8, prolin değeri en az 300 ve C4 değeri de en fazla %7 şeklinde olmalıdır. Bu kriterlere uymayan bal sahte bal olarak işlem görüyor.

İçeriğinde yapay bal aroması, renklendirici, tatlandırıcı, glikoz, mısır şurubu ve suni petek bulunan bal sahte bal olarak nitelendiriliyor.

alın miktarını artırmak amaçlı bala mısır ya da pirinç şurubu katılması, arıya bile gerek duymadan şeker şuruplarına polen, renk maddeleri ve aroma eklenip balın taklit edilmesi bu ballara örnek olarak sıralanıyor.