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Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı

Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı.

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Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, Veysel Sarı ve Güray Vural ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Törende yer alan kulüp başkanı Sinan Boztepe, Veysel Sarı'nın 5, Güray Vural'ın ise 4 yıldır Antalyaspor forması giydiğini hatırlattı.

İki futbolcunun da takıma büyük katkı verdiğini belirten Boztepe, "İki futbolcu da Antalyaspor ailesinin bir parçası. Antalyaspor'un defans hattı kaptanlarımıza emanet. Bizimle olmaya devam ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah futbol hayatlarının bitmesinin ardından da bizlerle beraber olmaya devam edecekler." dedi.

Veysel Sarı ise Antalyaspor formasını bugüne kadar layıkıyla taşıdığına inandığını belirtti. Tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Güray Vural da kırmızı-beyazlı formanın hakkını en iyi şekilde vermeye devam edeceğini dile getirdi.

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