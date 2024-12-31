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Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi

 Multinet Up, 2025'te çalışanların günlük yemek ücretinin, yüzde 10 KDV dahil 264 lira olarak belirlediğini duyurdu.

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 Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi.

Buna göre, MultiNet yemek kartıyla, çalışanların öğle yemeği giderlerinin yönetilmesine yönelik hizmet veren Multinet Up'un, gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 KDV dahil 264 lira olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet, yapılan ödemeyi gelir vergisinden yüzde 10 oranında istisna tutuyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti, her sene yeniden belirleniyor.

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