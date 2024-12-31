Lezita, 2025'te iç ve dış pazarda büyümeyi hedefliyor

Lezita, 2025’te yenilikçi ürün portföyüyle hem iç hem de dış pazarda büyüme hedefi doğrultusunda yatırımlarına odaklanmayı planlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, uluslararası gıda markası olma vizyonuyla bu yıl da üretmeye, istihdam sağlamaya ve büyümeye devam etti. Son üç yılda 100 milyon avro değerinde yatırım gerçekleştiren şirket, 2025'te üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Şirket, bu hedef doğrultusunda farklı ülkelerdeki satışlar için ilgili pazarın gereksinim ve tüketim trendlerine göre ürün ve satış aksiyonları geliştiriyor. Doğrudan 3 bin 500, dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, iletişime önem veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, iş stratejilerinin temelinde gelecek yılda da yatırımların yer alacağını belirterek, deprem nedeniyle ara verdikleri Kahramanmaraş yatırımına devam ettiklerini aktardı.

İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine daha yakın olacakları yeni tesislerinin, Ortadoğu'ya olan yakınlığıyla da ihracatlarını artıracağına dikkati çeken Ergül, "Bu tesis sayesinde üretim kapasitemizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Damızlık, kuluçkahane ve yem fabrikasını da içeren bu yatırımla hedefimiz beyaz et sektöründe liderlik. Yeni yatırımlarımızla piliç eti üretimi, ileri işlem üretimi, tedarik zinciri, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri alanlarında daha da güçleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ergül, yenilikçi ürünlerini, yaklaşık 70 ülkede tüketiciyle buluşturduklarını kaydederek, "Lezita, yurt dışında da tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Hedef pazarlarımıza yönelik kampanyalarla Lezita'yı uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere tanıtma stratejisi izliyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimlere ve fuar katılımlarına büyük önem veriyoruz." açıklamasını yaptı.

İhracat yaptıkları ülkelere sürekli yenilerini eklediklerine işaret eden Ergül, gelecek yılda da mevcut pazarlarına yenilerini ekleyerek, ihracat hacimlerini artırmayı planladıklarını vurguladı.

Ergül, dünya genelindeki yeni trendleri ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini kaydederek, "Demografik yapıyı analiz ederek, bu doğrultuda aksiyon alıyoruz. 'Hayatın Lezzeti' mottomuzla hayatın tüm renklerini ürünlerimize taşıyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi rafta fark yaratacak uygulamalarla geniş kitlelere ulaştırıyoruz. İlkini İzmir'de, ikincisini Ankara'da açtığımız konsept mağazalarımız, tüketicilerimizle bire bir bağ kurma fırsatları sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin, konsept mağazalarını Türkiye'ye yaymak olduğunu aktaran Ergül, "Gelecek yıl marka iletişimine yönelik çalışmalar yapacağız. Uluslararası gıda markası olma hedefimiz doğrultusunda, Lezita'nın bilinirliğini ve tüketiciye erişimi artırmak için pazarlama kampanyaları hayata geçireceğiz. Mottomuzdan aldığımız ilhamla yenilikçi ve lezzetli ürünlerimizin daha fazla kesim tarafından tanınmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.