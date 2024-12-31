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Doğal gazda ocak ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı

Doğal gazda ocak ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı

Doğal gazda Ocak ayı tarifesinde değişikliğe gidilmedi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit tutuldu.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde paylaşılan tarife tablosuna göre, doğal gazda Ocak ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit tutuldu.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira şeklinde belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi yer aldı.

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