Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayımladı. Özbek mesajında "Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik." ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

"Galatasaray ile geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl biz Galatasaraylılar için çok kıymetli. Bu duygu ve bilinçle 2024 senesini başarılarla, zaferlerle geride bırakıyoruz. Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız tribünde sımsıkı kenetlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa'da ise gözümüzü daha yükseklere diktik. Tüm branşlarımızda da başarı için kulübümüzü daha ileriye taşıyacak projelerimizde kısa zaman içinde yaşanacak gelişmelerle birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir gelecek bekliyor. Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında Galatasaray'ın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum."