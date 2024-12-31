UNRWA: Gazze'de şu ana kadar 258 BM personeli öldü

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında 258 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini, binaların üçte ikisinin hasar gördüğünü belirterek kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımın hızlandırılması çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılardan bu yana UNRWA’ya bağlı 258 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"DEHŞET DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SÜRÜYOR"

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’deki insani krizin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "Dünyanın gözleri önünde dehşet hız kesmeden devam ediyor" dedi. İsrail saldırılarının artırarak sürdüğünü belirten Lazzarini, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler koruması arayan 745 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 200’den fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.

UNRWA PERSONELİNE YÖNELİK "SİSTEMATİK KÖTÜ MUAMELE"

Lazzarini, İsrail tarafından gözaltına alınan en az 20 UNRWA personelinin serbest bırakılmasını talep ederek, gözaltında olanların kötü muamele, aşağılanma ve işkenceye maruz kaldıklarına dair tanıklıkların bulunduğunu söyledi.

"GAZZE KUŞATMASI KALDIRILMALI"

UNRWA Genel Komiseri, Gazze’ye insani yardımın erişimini kolaylaştırmak için kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulunarak, "Kış koşulları için acil yardım malzemelerinin Gazze’ye ulaştırılması hayati önem taşıyor" dedi.