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Konyaspor Yönetimi’nden olağanüstü genel kurul kararı

Konyaspor Yönetimi’nden olağanüstü genel kurul kararı

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, 15 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurul kararı aldı. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Ocak'ta gerçekleşecek. Genel kurulda kulübün yeni yönetimi belirlenecek.

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Konyaspor Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunun kararı ile kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının 15 Ocak Çarşamba günü yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 22 Ocak Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Genel kurulda kulübün yeni yönetimi seçilecek.

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