Kahramanmaraş depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin stres transferiyle ilişkili olabileceğini ve gelecekte Malatya Fayı'nda kırılma yaşanabileceğini belirtti.

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Kahramanmaraş'ta bugün saat 13.46'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

Naci Görür'den Kahramanmaraş açıklaması

Deprem sonrası sosyal medyadan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı. Görür açıklamasında depremin muhtemelen stres transferi nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek "Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir." dedi.

Görür şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."