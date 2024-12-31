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Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, şampiyon teknik adamla masaya oturuyor

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, şampiyon teknik adamla masaya oturuyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeni başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşme kararı aldı. Adalı, şartların uygun olması halinde Sergen Yalçın ile 3.5 yıllık bir projeye başlamayı hedefliyor.

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Süper Lig’in 18.haftasında 3 Ocak 2025 Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bunun yanında olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel’i geçerek kulübün yeni başkanı olan Serdal Adalı, teknik direktör konusunu netliğe kavuşturmak için harekete geçti.

Adalı, yarın Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olan teknik adamla masaya oturarak anlaşma sağlamaya çalışacak.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşecek

BeIN Sports’un haberine göre Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, yarın gün içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Adalı: Sergen hoca şartlarımızı kabul ederse anlaşacağız

Adalı, geçtiğimiz günlerde tv100'de Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü programına konuk olmuş Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini ifade ederek, “Kafamda 3.5 senelik proje olduğunu söyledim. Sergen Hoca da şartlarımızı kabul ederse anlaşacağız” demişti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta 2 kupa kazandı

Siyah-beyazlı ekipte daha önce 19/20 ve 21/22 sezonları arasında teknik direktörlük görevini yürüten deneyimli çalıştırıcı, 79 maçta 1.84 puan ortalaması tutturmuştu. Beşiktaş, bu dönemde Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

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