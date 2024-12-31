Hakan Fidan'dan yeni yıl mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'te Türkiye'nin dostluk ve kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasiyi güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın barış ve istikrar üretmeye devam ettiğini vurgulayan Fidan, adalet ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadele edeceklerini ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yıl mesajında, "2025'te de dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladıklarını ve bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemledikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirten Fidan, tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti:

"2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025’te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle."