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Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, enflasyonla mücadelenin yükünün dar gelirli vatandaşların sırtına yüklendiğini söyledi. Bingöl, emekli maaşına yapılacak zammı da açıkladı.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV'de dün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni vergi artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl, özellikle akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışını eleştirerek, enflasyonla mücadelenin yükünün dar gelirli vatandaşların sırtına yüklendiğini söyledi.

Bingöl, "Bu ülkede enflasyonla mücadele ediliyor ama asgari ücretli, emekli, işçi, memur, yani dar gelirli vatandaşlar ediyor. Çünkü onların mücadelesi, bu gelirle hayatta kalma mücadelesi" dedi.

Emekliye zam ne kadar olacak?

Bingöl, buna karşın asgari ücretteki artışın sadece yüzde 30 ile sınırlı kaldığını anımsattı. Bingöl, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ise yüzde 15-16 seviyesinde olacağını söyledi.

Bu durumun toplumsal barışı zedeleyeceğini savunan Bingöl, "Bu politikalar, bilinçli bir yoksullaştırma ve halkı sosyal yardıma muhtaç etme çabası değil midir?" diye sordu.

Akaryakıta zam gelecek mi?

ÖTV oranlarının da artırıldığını hatırlatan Bingöl, "Benzinde litre başına alınan ÖTV 11,29 liradan 11,98 liraya çıkarıldı. Motorinde ise litre başına ÖTV 10,59 liradan 11,23 liraya yükseldi" dedi.

Bu artışların KDV ile birlikte pompaya 1 litre benzinde 83 kuruş, motorinde ise 77 kuruş olarak yansıyacağını belirten Bingöl, "Akaryakıt gibi temel bir kalemde ÖTV’yi 1,5 yıl önce otomatik zamlara bağladınız, şimdi bunu yüzde 6 artırıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

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