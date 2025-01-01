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Eyüpsultan'da feci kaza! karşı şeride geçip İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü

Eyüpsultan'da feci kaza! karşı şeride geçip İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü

Eyüpsultan'da otomobilin karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, Alibeyköy istikametine ilerleyen Abdullah Semih Aydın (22) idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, Erkan Öztürk'ün (43) kullandığı 34 TP 6011 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanındaki Ceyda Öztürk (23) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Aydın ve Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İETT otobüsünün şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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